Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag

Samstag, 29./30.09.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Streitigkeiten in Spielothek

Zu einer Streitigkeit in einer Spielothek an der Leerer Landstraße in Aurich wurde die Polizei am Freitagabend gegen 20:30 Uhr gerufen. Hier gab es Unstimmigkeiten mit einem Gast hinsichtlich einer Gewinnausschüttung. Schließlich endete der Sachverhalt in einer körperlichen Auseinandersetzung und einer Bedrohung, bei der auch ein Messer Verwendung fand, wie der Gast gegenüber den Polizeibeamten anzeigte.

Aurich - Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Am späten Freitagabend kam es auf einer Großveranstaltung in einer Veranstaltungshalle an der Emder Straße zunächst zu einer größeren Rangelei. Hierbei fiel unter anderem ein 25-jähriger Mann aus Aurich auf, der sich nach aktuellem Erkenntnisstand ggü. anderen Gästen aggressiv verhalten habe. Als der Sicherheitsdienst hierauf reagierte und den jungen Mann hinausgeleiten wollte, zeigte er sich auch diesen gegenüber aggressiv und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem das Sicherheitspersonal verletzt wurde. Bei Eintreffen der Polizeibeamten wurde der erheblich alkoholisierte Auricher in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in der Zelle. Auch gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte sich dieser deutlich. Ein weiterer aus Aurich stammender, junger Mann kam in diesem Rahmen einem erteilten Platzverweis der Beamten nicht nach und wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Einige Stunden später, gegen 02:00 Uhr, fiel eine größere Gruppe von Personen aufgrund ihres Gesamtverhaltens auf und wurde vom Sicherheitsdienst der Veranstaltung verwiesen. Im Außenbereich kam es dann zu einer größeren Rangelei. Auch hier wurde die Polizei hinzugerufen, die aufgrund der getätigten Aussagen mehrere Strafanzeigen wegen einfacher Körperverletzung aufnahm. Hierzu müssen die näheren Umstände noch geklärt werden.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Nicht zugelassenen Pkw geführt

Beamte der Polizeistation Wiesmoor kontrollierten am Freitagabend einen Pkw in der Straße "Am Nielsenpark". Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand und falsche Kennzeichen am Fahrzeug angebracht waren. Dem 19-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Leer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens verantworten müssen.

Aurich - Alkoholisiert mit Pkw von der Straße abgekommen

Am frühen Samstagmorgen befährt der 32-jährige Auricher die Pfalzdorfer Straße in Richtung Middels. Im Kurvenbereich kommt dieser mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und landet im dortigen Straßengraben. Die am Unfallort eintreffenden Polizeibeamten helfen dem Fahrzeugführer, sich aus dem Pkw zu befreien und stellen hierbei deutlichen Alkoholgeruch fest. Aufgrund einer Alkoholisierung von über 1 Promille wird in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt.

Aurich - Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Auf der Emder Straße kam es am Freitagmittag zu einem Verkehrsunfall. Nachdem eine 74-jährige Ihlowerin mit ihrem Pkw in Richtung Südbrookmerland fahrend verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies der nachfolgende 53-jährige zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Unmittelbar danach fuhr der dahinterfahrende 27-jährige Mann aus Norden ebenfalls auf, da ihm scheinbar ein rechtzeitiges Abbremsen nicht mehr möglich war. Der 53-Jährige wurde vorsorglich mit einem RTW in die UEK nach Aurich verbracht. An allen Pkw entstand Sachschaden.

Sonstiges

Südbrookmerland - Brand in einem Wohnhaus

Der Einsatzleitstelle wurde am Freitagmittag, gegen 12:20 Uhr, ein Wohnhausbrand an der Upender Straße mitgeteilt. Durch das schnelle Eingreifen der ortsnahen Feuerwehren konnte das Feuer zeitnah unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf den Wohnbereich des Hauses verhindert werden. Der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort und betreute die im brandbetroffenen Gebäude wohnenden Personen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Klingeln beschädigt

Am Freitag, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 19:20 Uhr, wurden mehrere Wohnungsklingeln eines Mehrparteienhauses am Jan-ten-Doornkaat-Koolmann-Platz 3 beschädigt. Die Klingeln befinden sich im Eingangsbereich zum dortigen Wohnhaus. Der oder die Täter haben mehrere Klingeln zu verschiedenen Wohnungen vermutlich mittels eines Werkzeuges herausgebrochen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, wende sich an die Polizei Norden (Tel. 04931-9210).

Verkehrsgeschehen

Norden - Alkoholisiert unterwegs

Ein 50-jähriger Mann aus Norden ist am Freitag gegen 23:00 Uhr von der Polizei in der Straße Burggraben kontrolliert worden. Der Mann war dort mit einem Pkw unterwegs. Im Zuge der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von fast 1 Promille festgestellt. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Dornum - Unfallzeugen gesucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 17:30 Uhr im Einmündungsbereich Butenhusener Straße / Accumer Riege ereignet hat. Einer der beteiligten Pkw-Fahrer behauptet, der an der Einmündung hinter ihm befindliche Unfallgegner sei aufgefahren, während dieser wiederum angibt, der Vordermann sei rückwärts in seinen Pkw gefahren. Bei dem Unfall wurde eine 59-jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, wenden sich bitte an die Polizei Norden (Tel. 04931-9210).

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell