Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Autofahrer war betrunken/Südbrookmerland - Pedelec-Fahrerin verletzt/Aurich - Betrunkene Autofahrerin gestoppt/Wiesmoor - Unfallflucht/Norden - 17-Jährige kollidiert mit Straßenlaterne

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Autofahrer war betrunken

Ein 41-jähriger Autofahrer war am Donnerstag betrunken in Ihlow unterwegs. Die Polizei hielt den Mann gegen 12.30 Uhr in der Straße Alte Wieke im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Sie stellten fest, dass er keine Fahrerlaubnis hat und unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies. Dem 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und das Auto musste er stehenlassen. Die Beamten fertigten entsprechende Strafanzeigen

Südbrookmerland - Pedelec-Fahrerin verletzt

Bei einem Unfall in Südbrookmerland ist eine Pedelec-Fahrerin verletzt worden. Gegen 15.50 Uhr fuhr eine 35-jährige VW-Fahrerin auf der Ostvictorburer Straße und wollte nach rechts auf die Tom-Brook-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende 75-jährige Pedelec-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt.

Aurich - Betrunkene Autofahrerin gestoppt

Eine betrunkene Autofahrerin ist am Donnerstag in der Auricher Innenstadt gestoppt worden. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 15 Uhr eine auffällige Autofahrerin auf der Julianenburger Straße. Als die Beamten die 50-jährige Frau auf einem Parkplatz kontrollierten, führten sie bei ihr einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

Wiesmoor - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es in Wiesmoor. Auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstag das Heck eines roten Hyundai i10. Der Unfall passierte zwischen 8.30 Uhr und 18.15 Uhr. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04944 9104050.

Norden - 17-Jährige kollidiert mit Straßenlaterne

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in Norddeich. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 20.45 Uhr eine 17-Jährige mit einem VW auf der Straße Am Osthafen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie geriet auf den Grünstreifen und kollidierte mit einem Laternenmast. Die 17-Jährige und ihr 22-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Es waren auch ein Notarzt sowie Kräfte der Feuerwehr Norden im Einsatz. Gegen die minderjährige Fahrerin, die keine Fahrerlaubnis hat, und den 22-jährigen Fahrzeughalter wird nun strafrechtlich ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell