Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstahl aus Rohbau

Großheide - Geldbörse gestohlen

Aurich - Rucksack entwendet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Rohbau

Aus einem Rohbau in Aurich-Haxtum sind Kupferrohre gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwoch, 16.15 Uhr, und Donnerstag, 7.40 Uhr, auf der Baustelle eines Mehrparteienhauses in der Straße Stubbenland. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Großheide - Geldbörse gestohlen

Beim Einkaufen in Großheide ist einer 55 Jahre alten Frau die Geldbörse gestohlen worden. Die Frau hielt sich am Samstag zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr in einem Kaufhaus ("Action") an der Norddeicher Straße auf. In diesem Zeitraum griffen Unbekannte in die Jackentasche der 55-Jährigen und entwendeten ihr Lederportemonnaie. Zeugen, die sich zur genannten Zeit ebenfalls in dem Kaufhaus aufhielten und sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Großheide unter 04936 912760.

Aurich - Rucksack entwendet

In Aurich wurde am Mittwoch vor einem Supermarkt am Pferdemarkt ein Rucksack gestohlen. Zwischen 18.30 Uhr und 18.40 Uhr entwendeten Unbekannte einen schwarzen Wanderrucksack, der an einem Fahrrad abgestellt war. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell