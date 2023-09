Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Betrunken E-Scooter gefahren/Aurich - Unfall mit Leichtverletzten/Norden - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken E-Scooter gefahren

Am Dienstag haben Polizeibeamte einen E-Scooter-Fahrer angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 67-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Unfall mit Leichtverletzten

Am Dienstag hat es einen Unfall in Aurich gegeben. Eine 49-jährige Peugeot-Fahrerin war auf der Dornumer Straße in Richtung Tannenhausen unterwegs. Gegen 9.40 Uhr übersah sie beim Abbiegen in die Dietrichsfelder Straße einen entgegenkommenden 53-jährigen VW-Fahrer. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Beide Autofahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden, diese belaufen sich insgesamt auf geschätzte 14 000 Euro.

Norden - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Unbekannte Täter haben am Dienstag in Norden die Schrauben eines Autoreifens entfernt. Ein schwarzer Mercedes war in der Zeit von 18.20 Uhr bis 20.40 In der Straße Am Sportplatz abgestellt. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er das Fehlen der Schrauben an einem der Hinterreifen fest. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

