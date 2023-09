Benshausen (ots) - Am 16.09.2023 zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr werden in Benshausen in der Benshäuser Straße sowie in der Otto-Keiner-Straße durch unbekannte Täter insgesamt zwei Mülltonnen in Brand gesetzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 370,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

