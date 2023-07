Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Wiefelstede schwer verletzt

Am Montag ist es gg. 06.35 Uhr in Wiefelstede/Ofenerfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin gekommen. Zu dieser Zeit befuhr eine 60jährige Wiefelstederin mit ihrem Pkw Mazda die Ofenerfelder Straße aus Richtung Metjendorf kommend in Fahrtrichtung Rastede. Eine 34jährige Oldenburgerin befährt mit ihrem Fahrrad den Bahnweg und möchte die Ofenerfelder Straße überqueren um ihre Fahrt auf dem Radweg fortzusetzen. Beim Überqueren der vorfahrtsberechtigten Ofenerfelder Straße kommt es dann zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrerin. Die Frau wird durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert und bleibt schwer verletzt liegen. Mit einem sofort verständigten Rettungswagen wird sie ins Klinikum Oldenburg gebracht. Nach ersten Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Am Fahrrad und Auto entstehen Sachschäden von geschätzt 5.000,--Euro. Zeugen den Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rastede unter der Rufnummer 04402/9165215 in Verbindung zu setzen.

