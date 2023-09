Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Polizei sucht unfallbeteiligten Fahrer/in

Aurich/Wittmund (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 h, soll nach bisherigen Angaben ein bislang unbekannter Autofahrer/in im Bereich Ülkegatt beim Einfahren auf die B461 die Vorfahrt des Durchgangsverkehrs missachtet haben. Dabei mussten andere Autofahrer/innen abbremsen und es kam zu Auffahrunfällen von drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei entstand Sachschaden. Der Unfallfahrer/in setzte die Fahrt vor, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche werden an die Polizei in Wittmund unter 04462/911-0

