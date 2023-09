Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Victorbur - Wohnmobil aufgebrochen /// Ostgroßefehn - Pkw beschädigt

Aurich/Wittmund (ots)

Am letzten Wochenende verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt auf das Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Straße Handelsring in Victorbur. Die Unbekannten beschädigten das Schloss der Seitentür eines dort abgestellten Wohnmobils und entwendeten diverse Wertsachen aus dem Inneren des Fahrzeuges. Täterhinweise werden an die Auricher Polizei unter 04941/606-215 erbeten.

In der Nacht zu letztem Samstag wurde auf einem Grundstück in der Heidhörnstraße in Ostgroßefehn die Fahrerseite eines Renault Captur mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Unbekannte ritzten mit dem Tatwerkzeug in den Lack des Autos. Wer Hinweise zur Aufklärung der Sachbschädigung geben kann, melde sich bitte bei der Polizei in Großefehn unter 04943/925660.

