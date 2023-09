Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Norden/Wittmund - Langfinger in Aldi-Märkten unterwegs

Aurich/Wittmund/Norden (ots)

Am letzten Wochenende wurden vier Kundinnen, die sich in unterschiedlichen Aldi-Märkten aufhielten, bestohlen. Die bislang unbekannten Diebe entwendeten jeweils die Geldbörsen bzw. in einem Fall zwei Etuis. Im Aldi-Markt im Norder Tor wurde einer Dame am letzten Samstagvormittag die Geldbörse aus der Bekleidung gestohlen. Die Geschädigte hatte das Portmonee in einer Weste verstaut. Ebensfalls am Samstagvormittag, eine halbe Stunde zuvor entwendeten bislang Unbekannte zwei Etuis aus einer Handtasche. Dieser Vorfall ereignete sich im Aldi-Markt Am Edenhof in Hage. Am Montagmittag wurde eine Besucherin des Aldi-Marktes Am Bensjücht in Dornum bestohlen. Die Täter/innen entwendeten dabei eine Geldbörse aus einer Handtasche der dortigen Kundin. Am gestrigen Montagvormittag kam es außerdem zu einem Geldbörsendiebstahl im Aldi-Markt an der Esenser Straße in Wittmund. Die Geschädigte hatte die Geldbörse samt Inhalt in einer unverschlossenen Einkauftasche verstaut. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Diebstähle werden an die Auricher Polizei unter 04941/606-215 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell