Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Radfahrer von Hund gebissen

Norden - Mann verletzte Einsatzkräfte

Norden - Diebstähle aus Fahrzeugen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Radfahrer von Hund gebissen

Die Polizei sucht einen Hundehalter, der am vergangenen Montag, 18.09.2023, gegen 18 Uhr auf dem Flachsmeerweg in Aurich unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen ging der Mann mit zwei kleinen Hunden an der Leine spazieren. Einer der Hunde hatte schwarzes, mittellanges Fell, der andere goldbraunes, kurzes Fell. Als ein 20-jähriger Fahrradfahrer sich von hinten in Richtung Ostgasterweg näherte und den Hundehalter überholte, bellte einer der Hunde los und biss dem jungen Mann in den Unterschenkel. Der 20-Jährige wurde verletzt, setzte seine Fahrt aber zunächst fort. Die Polizei sucht nun den Hundebesitzer. Er wird beschrieben als etwa 60 Jahre alt, 1,80 Meter groß mit kurzen grauen Haaren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Mann verletzte Einsatzkräfte

Bei einem Polizeieinsatz am Samstag in Norden hat ein Mann mehrere Polizeibeamte verletzt. Gegen 4.40 Uhr wurde der Polizei ein Randalierer in einer Wohnung in der Linteler Straße gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 33-jährigen Mann aus Norden. Er verhielt sich ihnen gegenüber hochaggressiv, beleidigte und bedrohte sie. Im weiteren Verlauf versuchte der Norder, seinen Hund auf die Beamten zu hetzen und drohte ihnen mit einer Machete in der Hand. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und es gelang ihnen, den Mann, der augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, zu überwältigen und vorläufig festzunehmen. Der 33-Jährige schlug und trat hierbei um sich und verletzte fünf Polizeibeamte leicht. Zwei von ihnen waren nicht mehr dienstfähig. Der Beschuldigte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er auch das Pflegepersonal bedrohte, es angriff und beleidigte. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Den 33-Jährigen erwarten mehrere Strafverfahren.

Norden - Diebstähle aus Fahrzeugen

In Norden kommt es aktuell zu Diebstählen aus Fahrzeugen. Am Montag öffneten Unbekannte ein unverschlossenes Firmenfahrzeug auf einer Grundstückseinfahrt, das dort für Bauarbeiten abgestellt war. Die Täter entwendeten Wertsachen. Seit Mitte letzter Woche kam es bereits zu sieben gleichgelagerten Fällen, ebenfalls an der Norddeicher Straße. Angegangen wurden ausschließlich Firmenfahrzeuge, die nicht verschlossen waren. Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht. Auch bei kurzen Abwesenheiten sollte dringend darauf geachtet werden, dass Fenster, Türen und Kofferraum geschlossen sind und das Fahrzeug verschlossen wird. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

