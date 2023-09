Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 24.09.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Geparkter PKW beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf einem Parkplatz eines Mehrparteienhauses in der Hauptstraße 148 in Wiesmoor ein grauer Opel Astra aus dem Landkreis Friesland beschädigt. Vermutlich stieß der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines PKW beim ein- oder ausparken gegen den ordnungsgemäß abgestellten Opel. Nach dem Anstoß flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor unter Tel. 04944/914050 zu melden.

Südbrookmerland - Mögliche Verkehrsgefährdung

Bereits am Montagmorgen, 18.09.2023, gegen 08:15 Uhr sind auf der Bundesstraße zwischen Georgsheil und Moordorf zwei PKW durch ihre rücksichtslose Fahrweise aufgefallen. Nach Angaben einer Verkehrsteilnehmerin hätten sich sowohl in der Ortschaft Georgsheil als auch folgend in der Ortschaft Moordorf auf Grund der hohen Geschwindigkeit sowie Überholmanövern gefährliche Verkehrssituationen ergeben. Bei den beteiligten PKW habe es sich um einen schwarzen Mercedes, Städtekennung NOR-, sowie einen grauen/silbernen Audi TT, ebenfalls Städtekennung NOR-, gehandelt. Mögliche Zeugen des Vorfalles, die Angaben zur Fahrweise machen können oder möglicherweise durch dieses gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Norden

Verkehrsgeschehen

Pewsum - Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 41-jähriger Mann aus Witten (NRW) ist am frühen Sonntag gegen kurz nach 03.00 Uhr von einer Streife der Norder Polizei in Pewsum kontrolliert worden. Der Mann war hier mit einem Pkw unterwegs. Im Verlauf der Kontrolle konnte bei dem Mann festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test an einem Atemalkoholgerät ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Gegen den Mann wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt musste untersagt werden.

Norden - Unfallflucht

Ein Pkw mit Wattenscheider Städtekennung (WAT-, nähere Angaben nicht bekannt) fuhr am Samstag gegen 17:45 rückwärts von einem Firmengelände in der Molkereilohne gegen einen, am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkt abgestellten, Pkw (VW Lupo) und beschädigte diesen. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben kann, wende sich bitte an die Polizei Norden unter Tel. 04931-9210.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl einer Handtasche

Aus einem unverschlossenen Transporter mit EL-Kennzeichen ist am Samstag gegen 10:00 Uhr eine schwarze Handtasche mit Dokumenten und Bargeld entwendet worden. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit auf einem Parkplatz in der Norddeicher Straße (rechts neben einem Grill-Imbiss im Bereich Norddeicher Straße / Im Spiet). Die Tasche wurde im Laufe des Tages durch einen Postzusteller in einer Hecke im Hollweg aufgefunden. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden Tel. 04931-9210.

Norden - Einbruch in Leergutlager

Auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes Im Spiet ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter überstiegen einen Metallzaun und gelangten auf die Rückseite des Firmengeländes. Dort wurde ein Leergut-Lager gewaltsam aufgebrochen. Es wurde Leergut in unbekannter Menge entwendet. Mögliche Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Norden melden Tel. 04931-9210.

Wittmund

- kein Beitrag -

