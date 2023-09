Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 23.09.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Großefehn mit seinem Pkw die Wiesenser Straße in Richtung Egelser Straße. In Höhe der Einmündung beabsichtigte er mit seinem Pkw nach links abzubiegen. Dabei übersieht er die im Bereich der Einmündung befindliche Verkehrsinsel und stößt mit der dort stehenden Straßenlaterne und einem Verkehrsschild zusammen. Die Verkehrseinrichtungen und der Pkw werden stark beschädigt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wird durch die Beamten festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von über 1 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl von Zigaretten

Zu einem Diebstahl einer größeren Menge Zigaretten kam es am Freitagnachmittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Raiffeisenstraße in Aurich. Durch die Täter wurden während der Öffnungszeiten diverse Zigarettenpackungen aus einem für den Kundenverkehr nicht zugänglichen Bereich entwendet. Die Täter sollen sich im Tatvorfeld längere Zeit im Geschäft aufgehalten haben. Wer Angaben zur Tat oder zu auffälligen Personen tätigen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Aurich unter 04941/6060 in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag beschädigte eine 36-Jährige Pkw-Fahrerin beim Einparken im Bereich Osterstraße einen geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Verkehrsunfall. Gegen die 36-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sachbeschädigung einer Hauseingangstür

Durch unbekannte Täter wird am Freitagabend in der Münchener Straße eine Hauseingangstür beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell