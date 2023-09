Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Hinte - Autofahrerin überschlug sich

Südbrookmerland - 16-Jähriger schwer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

In der Königsberger Straße in Norden hat sich eine Unfallflucht ereignet. Zwischen Mittwoch, 6 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen VW Golf am Straßenrand. Der Wagen wurde vorne rechts beschädigt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Hinte - Autofahrerin überschlug sich

In der Gemeinde Hinte hat sich am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin auf der Landesstraße überschlagen. Die 27-jährige Frau war gegen 8.45 Uhr mit einem VW in Groß Midlum in Fahrtrichtung Hinte unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie einen abgestellten Lkw-Anhänger und fuhr auf. Ihr Auto überschlug sich und landete seitlich auf der Gegenfahrbahn. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Südbrookmerland - 16-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße in Süd-Victorbur ist am Donnerstag ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Gegen 13.50 Uhr fuhr ein 33-jähriger Transporterfahrer auf der Auricher Straße in Richtung Georgsheil und wollte nach links in die Straße Brunkensiedlung abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Jugendlichen auf einem Leichtkraftrad. Es kam zum Zusammenstoß. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell