Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Kiosk

Großefehn - Kraftstoff auf Baustelle gestohlen

Rechtsupweg - Wohnmobil aufgebrochen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Kiosk

Am Mittwochabend sind Unbekannte in einen Kiosk am Dreekamp in Aurich eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 23 und 0 Uhr auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarkts gewaltsam Zutritt zu einem Container. In dem Container ist aktuell ein Kiosk untergebracht. Es wurden Waren und Bargeld entwendet. Einer der Täter soll kurze Haare haben und mit einem Rucksack unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im Nahbereich verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter 04941 606215 zu melden.

Großefehn - Kraftstoff auf Baustelle gestohlen

Auf einer Baustelle in Großefehn haben Unbekannte Kraftstoff gestohlen. Die Täter betraten zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 7.40 Uhr, die Baustelle im Ikebültweg und zapften von einem Bagger fast 150 Liter Diesel ab. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04944 914050.

Rechtsupweg - Wohnmobil aufgebrochen

In Rechtsupweg ist in dieser Woche ein Wohnmobil aufgebrochen worden. Im Weißdornweg betraten Unbekannte zwischen Montag, 15 Uhr, und Donnerstag, 13.45 Uhr, eine Auffahrt und öffneten dort gewaltsam ein Wohnmobil. Es wurden technische Geräte entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

