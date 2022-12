Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit vier beschädigten Pkw und mehreren Verletzten auf der BAB 2

MS / Zu einem Verkehrsunfall mit vier beschädigten Pkw und mindestens drei Verletzten kam es am Samstag, dem 10.12.2022 auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund. Um 0:23 Uhr informierte ein unbeteiligter Zeuge die Polizei über einen Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw. Zeitgleich ging eine Mitteilung über einen Schwertransport mit Reifenschaden auf dem gleichen Teilstück der A2 ein. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich alle Fahrzeuginsassen außerhalb ihrer Fahrzeuge. Die vier beschädigten Pkw wiesen teilweise schwere Beschädigungen auf und waren alle nicht mehr fahrbereit. Wie sich vor Ort ermitteln ließ, befuhr ein Schwertransport zur Unfallzeit die BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund. Zwischen dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen und der Anschlussstelle Vlotho-West hatte sich am Auflieger des Schwertransports eine Reifendecke von der Felge gelöst und war über die Fahrbahn der A2 gerollt. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem Reifen und einem nachfolgenden Pkw. Die 28-jährige Fahrzeugführerin des Pkw aus Schloß Holte-Stukenbrock und der 45-jährige polnische Fahrer des Schwertransports verblieben bei dem Vorgang unverletzt. Hinter dem Pkw kam es aufgrund des plötzlichen Abbremsens zu einem Auffahrunfall zwischen drei nachfolgenden Pkw. Hierbei wurden ein 30-jähriger Fahrzeugführer und seine 23-jährige Beifahrerin sowie eine 46-jährige Fahrzeugführerin, alle aus Bielefeld, leicht verletzt. Der 25-jährige Fahrzeugführer des dritten beteiligten Pkw sowie sein 29-jähriger Beifahrer, beide aus Rheda-Wiedenbrück, blieben unverletzt. Außer dem Fahrer des Schwertransports wurden alle Fahrzeuginsassen zur medizinischen, bzw. vorsorglichen medizinischen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der umfangreichen Bergungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn der A2 für 1,5 Stunden vollständig gesperrt werden. Verkehrsstörungen wurden nicht bekannt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 60.000 EUR.

