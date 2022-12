Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall zwischen Radfahrer und Rollerfahrer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht einen Jugendlichen, der am Freitag, 09.12.2022 an einem Unfall mit einem Bielefelder Senioren beteiligt war. Der junge Mann ließ sein Fahrrad an der Unfallstelle -an der Bleichstraße - zurück und entfernte sich über einen Spielplatz in Richtung der Heeper Straße.

Nach den bisherigen Informationen war ein 85-jähriger Bielefelder mit seinem Motorroller gegen 13:20 Uhr auf der Bleichstraße stadtauswärts unterwegs. Als er sich in Höhe der Bahnüberführung befand, ereignete sich der Zusammenstoß mit dem Fahrrad. Der bislang unbekannte Radfahrer kam aus Sicht des Rollerfahrers von rechts von einem Spielplatz im Bereich der Örtlichkeit Auf dem Tönsplatz.

Während der 85-Jährige mit seinem Roller stürzte, flüchtete der beteiligte Jugendliche über den angrenzenden Spielplatz in Richtung der Heeper Straße.

Ein Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 13 zur Unfallstelle geflogen und übernahm mit Rettungssanitätern die medizinische Erstversorgung des schwer verletzten Rollerfahrers. Ein Rettungswagen fuhr den Senioren in ein Bielefelder Krankenhaus.

Für die medizinische Versorgung und die Unfallaufnahme war die Bleichstraße in beide Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde gesperrt.

Die Beschreibung des beteiligten Radfahrers:

Der Jugendliche soll etwa 17 Jahre alt sein. Er trug eine grüne Jacke, eine blaue Hose und schwarze Schuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

