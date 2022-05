Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Haus nach Schwelbrand nicht bewohnbar

Bild-Infos

Download

Steinheim (ots)

Durch einen Schwelbrand ist ein Wohnhaus in Steinheim derzeit unbewohnbar. Nach erster Einschätzung wird von einem Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro ausgegangen, Personen wurden nicht verletzt.

Der Brand in der Straße "Im mittleren Hollental" in Steinheim, war am Sonntag, 8. Mai, gegen 13.20 Uhr bemerkt worden. Die Hausbewohner, die sich zunächst nicht im Haus befunden hatten, stellten bei ihrer Rückkehr Rauch in dem Gebäude fest. Das Erdgeschoss wurde durch den Schwelbrand sehr stark verqualmt, auch das Obergeschoss wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die alarmierte Feuerwehr rückte aus und konnte unter Atemschutz einige glimmende Gegenstände aus dem Gebäude holen, um sie draußen abzulöschen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der Brand durch einen technischen Defekt entstanden ist, ausgelöst offenbar durch das Ladegerät eines Akku-Staubsaugers. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell