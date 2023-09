Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Warnung vor Betrügern

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Zu einem vollendeten Betrug ist es am Montag in Aurich gekommen. Die Betrüger haben sich als Bankmitarbeiter ausgeben und einen Boten zur Abholung von Kontokarten geschickt.

Eine 79-jährige Frau und ein 87-jähriger Mann erhielten am Vormittag einen Anruf von dem angeblichen Bankmitarbeiter. Die Person stellte sich namentlich vor und gab an, von der Sicherheitsabteilung der Banken zu sein. Der Mann behauptete, dass es zu einem Betrug mit den EC-Karten der Senioren gekommen sei und brachte sie mittels geschickter Gesprächsführung dazu, ihre PIN-Nummern durchzugeben. Darüber hinaus sollten aus Sicherheitsgründen die EC-Karten sichergestellt werden. Wenig später kam eine männliche Person bei den Senioren persönlich vorbei und überzeugte sie, ihre EC-Karten herauszugeben. Im weiteren Verlauf wurden von den Konten Geldbeträge im vierstelligen Euro-Bereich abgehoben. Als die Geschädigten den Betrug erkannten, informierten sie umgehend die Polizei und erstatteten Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät, bei unangekündigten Anrufen immer misstrauisch zu sein und die Identität des Kontaktes zu prüfen, insbesondere wenn es um eine Geldüberweisung oder sensible Kontodaten geht. Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei Familienangehörigen holen oder die Polizei informieren. PIN- oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden - auch nicht am Telefon oder per E-Mail. Auch ein echter Bankmitarbeiter fragt nach diesen Nummern oder Passwörtern nicht. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Weiterhin sollten keine Links geöffnet werden, die per SMS verschickt wurden.

