Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Gasgeruch hat andere Ursache

Sprockhövel (ots)

Am Freitagabend (07.07.23) wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 18:26 Uhr zu einem Wohnhaus an der Rosenstraße alarmiert. Anwohner hatten einen gasähnlichen Geruch festgestellt. Die Feuerwehr ging unter schwerem Atemschutz mit Messgeräten in das Gebäude vor. Die Messungen der Feuerwehr und anschließend auch die des Energieversorgers verliefen ohne Befund. Als Ursache konnte im Verlauf ein Müllsack, in dem sich Essensreste befanden, im Dachgeschoss festgestellt werden.

Die Feuerwehr war mit 24 ehrenamtlichen Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen rund eine Stunde vor Ort.

Des Weiteren wurde die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen (08.07.23) gegen 3:30 Uhr zu einem Wasserschaden in einem Wohnhaus an der Hauptstraße gerufen. Die getroffenen Maßnahmen durch den Mieter waren jedoch ausreichend, sodass kein Zutun der Feuerwehr notwendig war.

Am Sonntagmorgen (09.07.23) brannte außerdem ein Container auf dem Betriebsgelände einer Bäckerei in der Straße "Engelsfeld". Die um 9:24 Uhr alarmierte Feuerwehr fand einen schon teilweise gelöschten Brand vor. Die Nachlöscharbeiten mit einem C-Rohr nahmen nur wenige Minuten in Anspruch. Danach war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell