Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr Sprockhövel rückt aus zur Tragehilfe und Türöffnung

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu einer Tragehilfe in die Steinklippe gerufen. Dort unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst beim Transport einer Patientin aus dem 2. Obergeschoss zum Rettungswagen. Am Montag kam es zu einem weiteren Einsatz an der Hauptstraße. Dort sollte die Feuerwehr eine Tür öffnen, so dass der Rettungsdienst einen Patienten versorgen konnte. Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Tür bereits geöffnet und der Rettungsdienst bereits beim Patienten. Die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen.

