Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach Farbschmiererei gesucht

Heppenheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben zwischen Samstagnachmittag (2.9.) und Montagmorgen (4.9.) die Rückseite einer Lagerhalle in der Ludwigstraße beschmiert. Das Kommissariat 41 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Die Bemalungen wurden gegen 8 Uhr am Montag bemerkt, der Tatzeitraum reicht bis 16.30 Uhr am Samstag zurück. Mit den schwarzen, hellblauen, gelben und silberfarbenen Graffiti haben die Kriminellen einen Schaden in Höhe von rund 2.400 Euro verursacht. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

