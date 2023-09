Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugen gesucht nach VU-Flucht Grundschule Höchst

Höchst/Odw (ots)

Am 05.09.2023 kam es in der Zeit von 09:15 Uhr bis 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der "Schule an der Mümling" (Grundschule) in Höchst, bei dem ein geparkter PKW beschädigt wurde. Nach bisherigem Erkenntnisstand muss ein unbekannter PKW-Fahrer mit seinem PKW beim Aus-/ Einparken gegen den PKW der Geschädigten gestoßen sein. Hierbei entstand Sachschaden im Frontbereich des PKW der Geschädigten. Der Verursacher entfernte sich danach allerdings vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Wer den Unfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Höchst unter der Telefonnummer 06163-9410 in Verbindung zu setzen.

gef. Hövelmann, PHK

