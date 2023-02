POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg Polizeipräsidium Einsatz: Kurdenmarsch 2023 - Abschlussmeldung zur dritten Etappe vom 07.02.2023

Ludwigsburg (ots) - Infolge der Vermischung zweier Chemikalien in einem Auffangbehälter kam es am Dienstag gegen 12:00 Uhr zu einer Explosion in einem Lagerraum auf einem Firmengelände in der Carl-Zeiss-Straße in Gerlingen. Durch die daraus resultierende Druckwelle wurden zwei 31 und 32 Jahre alte Angehörige der Firma leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ...

mehr