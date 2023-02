Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Chemische Reaktion führt zu Explosion auf Firmengelände

Ludwigsburg (ots)

Infolge der Vermischung zweier Chemikalien in einem Auffangbehälter kam es am Dienstag gegen 12:00 Uhr zu einer Explosion in einem Lagerraum auf einem Firmengelände in der Carl-Zeiss-Straße in Gerlingen. Durch die daraus resultierende Druckwelle wurden zwei 31 und 32 Jahre alte Angehörige der Firma leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zu einem Brand kam es in der Folge nicht, an dem Firmengebäude entstand kein Sachschaden. Aufgrund der reagierten Chemikalien waren die Feuerwehren aus Gerlingen, Ditzingen und Ludwigsburg sowie der Gefahrgutzug der Freiwilligen Feuerwehr Asperg mit einem Großaufgebot von 63 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort. Ein 31-jähriger Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Gerlingen zog sich leichte Verletzungen durch eingeatmete Dämpfe zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Carl-Zeiss-Straße bis gegen 14:20 Uhr gesperrt werden.

