POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 26.08.2023

Ellwangen: Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es im Bereich Rosenberger Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Ein Autofahrer übersah hier beim Ausparken eine Fahrradfahrerin, welche durch die leichte Kollision stürzte. Sie kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden an den Fahrzeugen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall in der Aalener Straße

Am Freitagnachmittag, gegen 17:35 Uhr, kam es aufgrund einer Unachtsamkeit einer 19-jährigen Autofahrerin zu einem Unfall in der Aalener Straße. Die 19-Jährige fuhr mit ihrem Audi auf den vor ihr fahrenden VW einer 40-Jährigen auf. Die VW-Fahrerin wurde leicht am Knie verletzt.

Heubach: Hund bringt Radfahrerin zu Fall

Am Freitagabend, gegen 18:25 Uhr, lief eine 24-jährige Frau mit ihrem Hund spazieren. Da der Hund nicht angeleint war, lief er plötzlich auf die Straße, weshalb eine 63-jährige Fahrradfahrerin stark bremsen musste und dadurch stürzte. Die Radfahrerin erlitt Schürfwunden und kam leichtverletzt ins Krankenhaus.

Schwäbisch Gmünd: Unfall zwischen Pkw und Postfahrzeug

Am Freitagvormittag, gegen 11:20 Uhr, kam es im Bereich Pfizerstraße/Graf-von-Soden-Straße zu einem Auffahrunfall an einer roten Ampel. Ein 22-Jähriger fuhr mit einem Postfahrzeug auf den vor ihm verkehrsbedingt haltenden VW Polo auf. Beide Fahrer wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 10.000 EUR.

