POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz nach Blitzeinschlag, Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Obersontheim: E-Bike-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer übersah am Donnerstagnachmittag gegen 15:20 Uhr beim Ausfahren aus einem Grundstück in der Gaildorfer Straße eine vorfahrtsberechtigte 59-jährige E-Bikerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die 59-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand zudem geringer Sachschaden.

Oberrot: Feuerwehreinsatz nach Blitzeinschlag

Am Donnerstagabend gegen 21:20 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Schwelbrand in einem Sägewerk in der Eugen-Klenk-Straße aus. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Feuer aufgrund eines Blitzeinschlages ausgebrochen ist.

