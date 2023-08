Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Einsätze wegen Unwetter

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidums Aalen zählte am Donnerstagabend über 50 unwetterbedingte Einsätze. Alle drei Landkreise waren von dem schweren Gewitter betroffen. In den meisten dieser Fälle waren umgestürzte Bäume, beschädigte Oberleitungen und Blitzeinschläge Anlass der Einsätze. Zahlenmäßig waren es im Rems-Murr-Kreis etwa 30, im Landkreis Schwäbisch Hall ca. 15 und im Ostalbkreis ca. 10 Vorfälle. Besonders Herausfordernd war ein Rettungseinsatz in Althütte-Sechselberg. Nähere Einzelheiten hierüber sind über die Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5587818 nachzulesen.

Zudem kam es auf der Bahnstrecke in Richtung Schwäbisch Hall zu mehreren Störungen. Wegen eines Blitzeinschlags in einen Baum bei Germannsweiler fielen gegen 18.40 Uhr große Baumteile auf die Gleise, woraufhin der Zug mittels einer Schnellbremsung stoppen musste. Verletzt wurde dabei niemand. Nach Beseitigung der Äste konnte der Zug mit den ca. 300 Fahrgästen weiterfahren. Es waren hier neben dem Rettungsdienst, Mitarbeiter der Deutschen Bahn auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Bei dem Gewitter fielen bei Backnang noch zwei weitere Bäume auf die Gleise, wobei es auch hier zu Behinderungen im Zugverkehr kam.

