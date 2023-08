Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Suchaktion nach verletztem Mann

Aalen (ots)

Althütte - Sechselberg: Suchaktion nach verletztem Mann

Am Donnerstagabend gegen 19:10 Uhr war ein 78-Jähriger mit seinem Hund im Waldgebiet bei Sechselberg unterwegs, als ein Gewitter aufzog. Durch den starken Wind stürzten in dem Waldgebiet zahlreiche Bäume um. Der 78-Jährige wurde von einem umstürzenden Baum getroffen und darunter eingeklemmt. Es gelang dem Mann über sein Handy Hilfe zu rufen, was einen entsprechenden Sucheinsatz, auch mit Beteiligung eines Polizeihubschraubers, auslöste. Die Position des Mannes konnte nach einiger Zeit geortet werden, jedoch war es für die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nicht möglich über die, durch querliegende Baumstämme, blockierten Waldwege an den Mann heran zu kommen. Wegen der auch für die Einsatzkräfte bestehenden Gefahr durch herabfallende Äste machte sich ein kleiner Trupp der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu Fuß auf den Weg zu dem 78-Jährigen. Dieser konnte gegen 20:40 Uhr erreicht und anschließend notärztlich versorgt werden. Für die Rettung des Mannes wurde ein SAR-Hubschrauber der Bundeswehr nach Sechselberg entsandt, ebenso Einsatzkräfte der Höhenrettung Stuttgart. Noch bevor die Rettung mit Hilfe des SAR-Hubschraubers beginnen konnte, zog eine weitere Gewitterfront auf, die einen Start des Hubschraubers unmöglich machte. Der Rettungstrupp transportierte den Verletzten schließlich auf einer Trage bei Gewitter und Starkregen über die nahezu unbegehbaren Waldwege. Da Anwohner aus Althütte - Fautspach den Such- und Rettungseinsatz mitbekommen hatten, hatten sie umgehend begonnen, die Waldwege zur Einsatzstelle von den querliegenden Baumstämmen zu befreien, so dass der Verletzte nach kurzer Strecke nicht mehr mit der Trage, sondern mit einem geländegängigen Privatfahrzeug bis zum Rettungswagen transportiert werden konnte. Der 78-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Er hatte bei dem Vorfall schwere Verletzungen erlitten und musste stationär aufgenommen werden. Die Feuerwehr Althütte war mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort. Der stellvertretende Kreisbrandmeister, ein Notarzt, zwei Rettungswagen und Angehörige der DRK Ortsgruppe Althütte waren ebenfalls am Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell