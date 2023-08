Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Auto zerkratzt - PKW übersehen

Aalen (ots)

Aalen: Auto zerkratzt

Zwischen Mittwochnachmittag, 13 Uhr und Donnerstagmittag, 13:55 Uhr, wurde ein Audi, der in dieser Zeit in der Richard-Wagner-Straße geparkt war, von einer bislang unbekannten Person auf der Beifahrerseite zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: PKW übersehen

Am Donnerstag um 10:25 Uhr wollte ein 85-jähriger Lenker eines VW Golf rückwärts von einem Grundstück auf den Wannenmacherweg einfahren. Hierbei übersah er einen auf der Straße stehenden Smart und prallte mit seinem Heck gegen dieses Fahrzeug. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht im Einhorntunnel

Am Donnerstag gegen 07:35 Uhr befuhr ein 58-jähriger Lenker eines Mercedes den Einhorntunnel in Fahrtrichtung Stuttgart. In einer langegezogenen Kurve im Tunnel kam ein entgegenkommendes Fahrzeug teilweise auf seiner Fahrspur, so dass sich die beiden PKW streiften. Der Unfallverursacher, welcher einen weißen VW Crafter fuhr, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls - der Crafter fuhr wohl inmitten einer Fahrzeugkolonne - werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell