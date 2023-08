Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Tankstelle eingebrochen - Unfallfluchten - Störung der Totenruhe - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht - 71-Jähriger schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Unfall am Mittwochvormittag zu, dessen Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Der bislang unbekannte Lenker eines BMW fuhr gegen 10.35 Uhr aus dem Parkhaus eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße in Richtung Aalener Innenstadt. Hierbei missachtete er den Vorrang des Radlers, der seinerseits bei Grünlicht den Fußgängerweg in Richtung Obere Bahnstraße querte. Der Autofahrer fuhr offenbar mit hoher Geschwindigkeit auf den Überweg zu, so dass der 71-Jährige sein Pedelec stark abbremsen musste und auf die Fahrbahn stürzte. Obwohl der Radler augenscheinlich schwer verletzt war, stieg der Unbekannte, der noch einige Zeit an der Unfallstelle stehen blieb, nicht aus seinem Fahrzeug und fuhr anschließend davon. Zeugen, die den verletzten Mann erstversorgten, gaben an, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen BMW der 1er Reihe handelt. Da die Polizei erst später verständigt wurde, waren weitere Zeugen des Unfalls nicht mehr vor Ort. Diese werden nun gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen. Auch sonstige Personen, die Hinweise zum Unfall bzw. auf den Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Aalener Polizeirevier.

Aalen: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

An der Einmündung Leintalstraße / Reichenbacher Straße rutsche der Roller eines 66-Jährigen am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr offenbar weg, weshalb der Zweiradfahrer gegen eine Mauer fuhr. Der 66-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro.

Abtsgmünd: 5000 Euro Sachschaden bei Brand

Mit vier Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr am Mittwochmittag zu einem Brand in die Straße "Ausägmühle" aus. Dort war es im Schaltschrank einer Firma - vermutlich wegen eines technischen Defekts - zu einem Brand gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war dieser bereits von Mitarbeitern gelöscht worden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: 15-Jähriger erlitt schwere Verletzungen

Mit seinem VW Golf fuhr ein 22-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr von einer Grundstückseinfahrt kommend auf die Landesstraße 1029 ein. Dabei übersah er einen 15-Jährigen, der mit seinem E-Roller den Gehweg befuhr und erfasste diesen mit seinem Fahrzeug. Der Jugendliche stürzte zu Boden, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Essingen: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Sachschaden von mehreren tausend Euro war die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag gegen 14 Uhr ereignete. Im Baustellenbereich auf der B 29 zwischen dem Aalener Dreieck und dem Essinger Bahnhof geriet eine 34-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel auf die Gegenfahrspur, wo es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam.

Aalen-Unterkochen: In Tankstelle eingebrochen

Bereits zwischen Freitagmittag 14 Uhr und Mittwochmorgen 6 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle in der Pfromäckerstraße. Im Gebäude brachen die Täter Türen und Schränke auf und durchsuchten diese. Die Türe zum Verkaufsraum konnte von den Einbrechern nicht geöffnet werden. Über den entstandenen Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Radfahrer stand unter Alkoholeinwirkung

Eine Platzwunde am Kopf zog sich ein 45-jähriger Radfahrer bei einem Sturz am Donnerstagmorgen gegen 3.35 Uhr zu. Der alkoholisierte Mann befuhr zur Unfallzeit die Hardtstraße, wo er gegen den Bordstein fuhr und zu Boden stürzte. Ein durchgeführter Test ergab, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Der 45-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Dort musste er sich zusätzlich einer Blutentnahme unterziehen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 16 und 19.40 Uhr einen Ford Focus, der in der Nepperbergstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Böbingen: Fahrzeug übersehen

Beim Ausparken seines Skoda übersah ein 71-Jähriger am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr den vorbeifahrenden Skoda eines 21-Jährigen und streifte diesen. Bei dem Unfall, der sich in der Straße "Am Bamberg" ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Störung der Totenruhe

Am 21.8. wurde am Ufer des Badesees Lorch-Waldhausen eine Urne aufgefunden, in welcher sich die sterblichen Überreste einer im Jahr 2010 verstorbenen Person befanden. Da sich die Urne in einem anonymen Grabfeld auf einem Friedhof in der Weißensteiner Straße befand, kann nicht gesagt werden, wann diese ausgegraben wurde. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315 entgegen.

