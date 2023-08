Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Oppenweiler: Beschädigte Autos

Am Mittwochmorgen zwischen 8 Uhr und 9 Uhr wurden in der Bahnhofstraße vier geparkte Autos mutwillig beschädigt. Die unbekannten Täter traten gegen Außenspiegel und bogen Scheibenwischer um, sodass nun ein Schaden von ca. 300 Euro zu beklagen ist. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sulzbach an der Murr unter Tel. 07193/352 entgegen.

