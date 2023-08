Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Wohnhaus eingebrochen - Bei Einbruchsversuch gestört - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: 5000 Euro Sachschaden

Von einer Garageneinfahrt kommend, fuhr ein 34-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr mit seinem Frontlader mit abgesenkter Ladegabel auf die Aalener Straße ein. Dabei beschädigte er den Mercedes Benz einer 81-Jährigen, an welchem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Hüttlingen: Parkrempler

Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 81-Jährige am Dienstagmittag verursachte. Kurz nach 14 Uhr streifte sie beim Einparken ihres Skoda den VW Golf eines Gleichaltrigen, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kocherstraße abgestellt hatte.

Ellwangen: Versuchter Einbruch

Zwischen Freitag, 4.8.und Dienstagmorgen 9 Uhr versuchten Unbekannte die Türe eines Baucontainers, der in der Straße "Schöner Graben" abgestellt ist, gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Dienstag zwischen 7.30 und 12.30 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen in der Max-Eyth-Straße abgestellten Mazda. Dieser wurde durch den Aufprall rund 30 Meter nach rechts verschoben und stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Durlangen: Bei Einbruchsversuch gestört

Am Dienstagabend kurz vor Mitternacht schlug ein Unbekannter die Fensterscheibe eines Firmengebäudes in der Zimmerbacher Straße ein, da er sich vermutlich Zutritt in die Räumlichkeiten verschaffen wollte. Der vermeintliche Einbrecher wurde möglicherweise von einem Zeugen gestört, weshalb er wohl unverrichteter Dinge von der Örtlichkeit flüchtete. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Beim Rangieren beschädigte ein 66-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 11.40 Uhr mit seinem Lkw einen Audi, der auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarktes im Mühlweg abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Lorch: In Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte verschafften sich am Dienstagmorgen zwischen 2.30 und 3.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Panoramastraße, wo sie vermutlich Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe erbeuteten. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an den Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315.

