Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Biertischgarnituren entwendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Motorrollers die Michaelstraße von Michelfeld kommend. In einer Linkskurve stürzte er und wurde hierbei schwer verletzt. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Da der Unfallhergang bisher nicht abschließend geklärt ist, bittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, dass sich Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer 0791 4000 melden.

Stimpfach: Biertischgarnituren entwendet

Ein Dieb entwendete zwischen Samstag und Sonntag drei Biertischgarnituren, welche auf einem Fest an der Verbindungsstraße zwischen Weipertshofen und Rechenberg aufgestellt waren. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Wallhausen: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Blaufelder Straße und der Hengstfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer hatte die Vorfahrt eines 23-jährigen VW-Fahrers missachtet, weshalb die beiden Fahrzeuge kollidierten. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, weshalb gegen ihn ein entsprechendes Strafverfahren gefertigt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell