Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kernen-Stetten: Fahrzeugbrand - Ermittlungen wegen Brandstiftung

Kernen im Remstal: (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Fahrzeugbrand, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstand. Das Feuer wurde gegen 14.30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Rems-Murr gemeldet, woraufhin die örtliche Feuerwehr zum Löscheinsatz in die Tälesstraße zu einem dortigen Wanderparkplatz ausrückte. Die 17 Einsatzkräfte konnte das Feuer an dem parkenden Auto rasch löschen. Verletzt wurde hierbei niemand. Es liegen Hinweise vor, dass das Auto vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein könnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur weiteren Aufklärung des Brandgeschehen aufgenommen. Hierzu bittet sie um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden. Für die Ermittlungsarbeit ist insbesondere von Bedeutung, ob am Dienstagnachmittag im Umfeld des Brandortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell