Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montagnachmittag zwischen 16 Uhr und 16:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Devizesstraße einen geparkten Audi und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Audi beläuft sich auf ungefähr 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Gegen Baum geprallt

Ein 47 Jahre alter VW-Fahrer befuhr in der Nacht auf Dienstag kurz vor 2 Uhr die Dammstraße und kam hierbei in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum und riss zudem noch einen Metallmülleimer aus der Verankerung, der anschließend gegen einen geparkten Seat geschleudert wurde. Sowohl der Fahrer, als auch sein 19-jähriger Mitfahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Winnenden: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Eine 63 Jahre alte Renault-Fahrerin übersah am Montag gegen 12:45 Uhr im Parkhaus am Adlerplatz eine 40-jährige Fußgängerin und touchierte diese. Die Fußgängerin kam anschließend zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Kaisersbach: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Montagabend gegen 19 Uhr in der Straße Ziegelhütte ein Traktor in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Kaisersbach kam mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Am Traktor entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Backnang: Unfallflucht

Auf dem Parkgelände eines Warenhauses in der Sulzbacher Straße in Backnang ereignete sich am letzten Freitag eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 18 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer beim Rückwärtsfahren gegen einen parkenden Pkw Audi A5 und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am 16. August in Burgstetten. In der Remsstraße auf dem Parkplatz eines Altenheims wurde ein Pkw Mercedes Citan beschädigt, der dort zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr parkte.

Nach den beiden Unfallgeschehen flüchteten die Verursacher ohne die Vorfälle anzuzeigen. Die Backnanger Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell