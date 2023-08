Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Schulgebäude eingebrochen - Hund bringt Radfahrer zum Sturz - 51-Jährige trat nach Polizeibeamten - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Zu weit rechts gefahren

Drei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 23.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich m Montagabend auf der B 29 in Fahrtrichtung Essingen ereignete. Ein 34-Jähriger fuhr kurz nach 20 Uhr mit seinem Mercedes Benz zu weit rechts, wodurch er mit seinem Fahrzeug frontal gegen den entgegenkommenden Opel einer 23-Jährigen prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel im weiteren Verlauf gegen den VW Golf einer 52-Jährigen geschleudert. Alle drei Fahrzeuglenker erlitten leichte Verletzungen; die 23-Jährige wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Fahrzeug überschlug sich - 28-Jähriger wurde leicht verletzt

Mit seinem Audi befuhr ein 28-Jähriger am Montagabend gegen 20.30 Uhr die B 19 zwischen dem Burgstallkreisel und dem Aalener Dreieck. Eigenen Angaben zufolge sah er auf der Fahrbahn etwas liegen, weshalb er mit dem Fahrzeug auswich. Der Pkw fuhr zunächst nach rechts auf das Bankett und kam anschließend nach links von der Straße ab. Hier überschlug sich das Fahrzeug und kam nach rund 30 Metern auf einem Acker auf dem Dach zum Liegen. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 50.000 Euro. Da zunächst gemeldet worden war, dass aus dem Fahrzeug Rauch aufstieg, rückte auch die Freiwillige Feuerwehr an. Löscharbeiten waren jedoch nicht nötig.

Stödtlen-Regelsweiler: Unfall beim Abbiegen

Auf rund 4000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 36-Jähriger am Montagvormittag verursachte. Gegen 11.15 Uhr befuhr eine 67-Jährige mit ihrem VW Golf die Rotachstraße aus Richtung Mönchsroth kommend, von wo aus sie in den Sandweg einbiegen wollte. Der 36-Jährige, der mit seinem Lkw hinter ihr fuhr, überholte den VW, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Böbingen: 51-Jährige trat nach Polizeibeamten

Nachdem ein Zeuge am Montagabend gegen 22.45 Uhr der Polizei eine deutlich betrunkene Frau auf dem Areal einer Tankstelle in der Mögglinger Straße gemeldet hatte, fuhren Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers die Örtlichkeit an. Dort trafen sie auf eine 51-Jährige, die gegenüber den Beamten verbal aggressiv auftrat, mehrfach den geforderten Mindestabstand unterschritt und lautstark herumschrie. Aufgrund der Alkoholisierung der Frau und ihrer mangelnden Deutschkenntnisse war eine Klärung vor Ort nicht möglich. Die 51-Jährige wurde deshalb zum Revier verbracht. Auf der Fahrt versuchte sie mehrfach, einen Polizisten zu beißen und versuchte dann, beim Aussteigen gegen den Beamten zu treten. Dieser konnte den Tritt abwehren und blieb so unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Hund bringt Radfahrer zum Sturz

Gegen 19.30 Uhr am Montagabend öffnete eine 34-Jährige die Haustüre ihrer Wohnung in der Haselgasse; ihr Hund nutzte die Gelegenheit und sprang auf die Straße, wobei er gegen einen 35-Jährigen rannte, der mit seinem Pedelec bergabwärts mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Der 35-Jährige stürzte zu Boden. Der verletzte Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: In Schulgebäude eingebrochen

Am Montagnachmittag gegen 16.25 Uhr wurde festgestellt, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Schulgebäude in der Wallenstraße verschafft haben. Im Gebäude versuchten die Täter weitere Türen aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell, Tel.: 07175/9219680 entgegen.

Durlangen: Gegen Hauswand gefahren

Mit seinem Opel Corsa fuhr ein 73-Jähriger am Montagvormittag gegen 10.25 Uhr im Hagenbuchweg gegen eine Hauswand. Nachdem während der Aufnahme des Sachverhalts bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste dieser sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der an seinem Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro; über den an der Hauswand entstandenen Schaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

