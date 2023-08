POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Einbruch

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Am Dienstagabend gegen 22 Uhr befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Motorrollers die Michaelstraße von Michelfeld kommend. In einer Linkskurve stürzte er und wurde hierbei schwer verletzt. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Da der Unfallhergang bisher nicht abschließend ...

mehr