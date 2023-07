POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Altenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 05.07.2023, gegen 15.45 Uhr, kam es in einem Supermarkt in Altenkirchen, Bahnhofstraße, zu einem Ladendiebstahl. Der Täter entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte aber kurz darauf von Beamten der Polizeiinspektion Altenkirchen am Bahnhof Altenkirchen angetroffen werden. Trotz eines daraufhin erteilten Platzverweises verließ der ...

mehr