Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl und Sachbeschädigung an Polizeifahrzeug

Altenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 05.07.2023, gegen 15.45 Uhr, kam es in einem Supermarkt in Altenkirchen, Bahnhofstraße, zu einem Ladendiebstahl. Der Täter entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte aber kurz darauf von Beamten der Polizeiinspektion Altenkirchen am Bahnhof Altenkirchen angetroffen werden. Trotz eines daraufhin erteilten Platzverweises verließ der 34-jährige Mann die Örtlichkeit nicht. Stattdessen trat er gegen den Funkstreifenwagen und beschädigte diesen hierdurch leicht. Der alkoholisierte Beschuldigte wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Gegen ihn werden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell