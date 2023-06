Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230608.3 Brunsbüttel: Geldbörse bei Supermarkteinkauf entwendet

Brunsbüttel (ots)

Am Mittwoch um 13 Uhr tätigte eine 64jährige Brunsbüttlerin ihre Einkäufe bei einem Discounter an der Heisenbergstraße. Ihre Geldbörse führte sie in einer Handtasche mit. Beim Einkauf wurde sie von einer männlichen Person angesprochen, er fragte sie etwas zu einem Produkt. Kurze Zeit später bemerkte die Kundin das Fehlen der Geldbörse mitsamt persönlichen Ausweispapieren, einer EC-Karte und einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Der Mann war schlank, circa 1,90m groß, hatte kurze blonde Haare und ein insgesamt gepflegtes Erscheinungsbild. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell