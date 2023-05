Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte brechen Wohnungstür auf

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Euskirchener Straße wurde am Samstag (27.05.), in der Zeit von 12:00 bis 15:00 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Die Täter hatten die Wohnungstür aufgebrochen und anschließend mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht. Was die Unbekannten erbeutet haben, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie Fenster und Türen! Beratung unter Telefon 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell