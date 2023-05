Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler können über 80 Wohnungseinbrüche klären - Einladung zur Pressekonferenz

Grevenbroich / Jüchen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24.05.), gegen 04:00 Uhr, wurde ein 26 Jahre alter Mann aus Grevenbroich nach einem versuchten Wohnungseinbruch im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, für eine Serie von mehr als 80 Einbrüchen in Grevenbroich und Jüchen verantwortlich zu sein.

Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, Hans-Jürgen Petrauschke, sowie der Leiter der Direktion Kriminalität, Christian Kampa, werden im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag (30.05.), um 12:15 Uhr, über den Fall berichten.

Die Einladung richtet sich ausschließlich an Pressevertreterinnen und Pressevertreter. Um eine Anmeldung wird aus organisatorischen Gründen bis Dienstag (30.05.), 09:00 Uhr, bevorzugt per Mail an pressestelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de oder per Telefon an 02131 300-14000, gebeten. Der Termin findet in den Räumlichkeiten der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, Jülicher Landstraße 178, 41464 Neuss, statt.

