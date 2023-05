Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vier Verletzte Zweiradfahrer bei Zusammenstößen mit Pkw - Zweiradfahrer haben keine Knautschzone

Neuss / Rommerskirchen (ots)

Ein 48-jähriger Neusser Fahrradfahrer stieß am Mittwoch (24.05.), gegen 17:15 Uhr, an der Kreuzung Rheydter Straße / Bauerbahn mit einem Pkw eines 55-jährigen Mönchengladbachers zusammen. Der Fahrradfahrer befuhr die Straße Bauerbahn in Richtung Kaarst und missachtete nach ersten Erkenntnissen das Rotlicht der dortigen Ampel. Während er die Kreuzung passierte, stieß er mit dem in Richtung Neuss anfahrenden Pkw zusammen. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich dabei, er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An der Kreuzung Jostenallee / Venloer Straße ereignete sich am Mittwoch, gegen 18:15 Uhr, ebenfalls ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 52-jähriger Leverkusener bog mit seinem Pkw von der Venloer Straße nach links in die Jostenallee ab und stieß mit einem auf dem Radweg der Venloer Straße geradeaus fahrenden 76-jähriger Neusser Radfahrer zusammen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Als am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, ein 76-jähriger Neusser mit seinem Pkw vom Parkplatz eines Supermarktes am Konrad-Adenauer-Ring fuhr, übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 43-jährige Neusserin, die mit ihrem Fahrrad auf dem dortigen Radweg fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 43-jährige leicht.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B477 zwischen Gohr und Anstel wurde am Mittwoch, gegen 13:45 Uhr, ein 25-jähriger Rommerskirchener Motorradfahrer leicht verletzt. Er befuhr die Landstraße B477 in Richtung Anstel und stieß mit einem ihm entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Fahrer des Pkw, ein 80-jähriger Mann aus Grevenbroich, hatten einen in gleicher Richtung fahrenden Lkw eines 35-jährigen Dormageners überholt und offensichtlich den Motorradfahrer nicht gesehen. Auch ein Ausweichen der Verkehrsteilnehmer verhinderte den Zusammenstoß nicht, stattdessen stieß der Pkw mit dem Lkw zusammen. Hierbei blieb es jedoch bei einem Blechschaden. Der Rommerskirchener wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In allen Fällen hat das Verkehrskommissariat 1 die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

Gerade in den warmen Monaten steigt die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die mit einem Zweirad unterwegs sind. Nicht immer sind die Zweiradfahrer sofort zu erkennen. Trotz aller eigenen Vorsicht und Beachtung aller Regeln kann man als Radfahrer oder auch Motorradfahrer in gefährliche Situationen geraten oder in einen Unfall verwickelt werden. Zweiradfahrer haben keine Knautschzone und ziehen in einem Verkehrsunfall oft den "Kürzeren", so dass schwere Verletzungen die Folge sein können. Gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme verhindern oftmals schwerwiegende Verkehrsunfälle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell