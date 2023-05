Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunkteinsatz in Neusser Innenstadt

Neuss (ots)

Beamte aller Direktionen der Polizeibehörde Rhein-Kreis Neuss führten am Dienstag (24.05.) abermals einen Schwerpunkteinsatz im Bereich des Stadtgartens und des Bahnhofes in Neuss durch. Auch dieser Einsatz galt der Bekämpfung der Drogen und Eigentumskriminalität.

So beobachteten Polizisten im Bereich des Europadamms gegen 16:20 Uhr, wie ein 30-jähriger Neusser offensichtlich bei einem 35-jährigen Neusser etwas kaufte. Da diese Handlung wie ein Drogendeal aussah, kontrollierten die Beamten beide Personen. Bei dem 30-jährigen, vermeintlichen Käufer konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der vermutliche Dealer wurde nach der Kontrolle zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen und Prüfung von Haftgründen zu einer Polizeiwache gebracht. Die Absuche nach weiteren Drogen in diesem Bereich, auch unter der Hinzuziehung eines Diensthundes, verlief negativ.

Gegen 17:00 Uhr konnten die Beamten abermals zwei Personen beobachten, die sich etwas übergaben. Ein 27-jähriger Mann aus Rheinberg hatte hierzu zuvor einen Gegenstand aus einem Gebüsch geholt und es einem 24-jährigen Mann aus Mettmann übergeben. Ob es sich hierbei um Drogen handelte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Auf Grund dieser Übergabe sollten beide Personen kontrolliert werden. Der 27-Jährige leistete den Anweisungen der Polizisten Folge und wurde problemlos kontrolliert. Der 24-Jährige flüchtete bei Erblicken der Polizisten und konnte durch einen Beamten nach kurzer, fußläufiger Nacheile eingeholt und festgehalten werden. Da der Verdacht des Drogenhandles bestand, sollte er festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstand, so dass die Beamten leicht verletzt wurden. Die Kontrolle brachte dann auch den Grund es Flüchtens zum Vorschein, der Mann hatte eine größere Menge, in einer Tüte abgepacktes, vermutliches Cannabis und eine größere, ungewöhnlich hohe Summe Bargeld bei sich. Sowohl das Bargeld als auch die vermutlichen Drogen wurden sichergestellt. Die beiden angetroffenen Personen wurden zunächst festgenommen und für weitere polizeiliche Ermittlungen und Prüfung von Haftgründen zu einer Polizeiwache gebracht.

Bei einer weiteren Personenkontrolle, diesmal auf der Königstraße, konnten Beamte gegen 17:30 Uhr bei einem 21-jährigen Neusser ebenfalls eine nicht geringe Menge an vermutlichen Drogen auffinden. Hierbei handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um zwei Blöcke Haschisch, welche zuvor im Bereich der Stadthalle erworben worden sein sollen. Ob dieser Besitz in Zusammenhang mit den zuvor gemachten Beobachtungen steht, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 21-Jährige wurde ebenfalls festgenommen und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen und Prüfung von Haftründen zu einer Polizeiwache gebracht.

Als die Beamten gegen 20:15 erneut auf eine verdächtige Personengruppe im Bereich der Haltestelle Stadtgarten trafen, flüchtete ein 17-Jähriger bei Erblicken der Polizei sehr schnellen Schrittes in Richtung eines dortigen Hotels. Beamte liefen dem Flüchtenden nach. Der 17-Jährige machte auch vor der Erft keinen Halt und sprang hinein, um auf der anderen Seite wieder herauszuklettern. Der verfolgende Polizeibeamte stürzte sich ebenfalls in die Fluten und konnte den Flüchtenden am anderen Ufer nach kurzer Strecke einholen und festhalten. Ob der 17-Jährige zuvor Gegenstände weggeworfen hat, ist nun genauso Gegenstand der Ermittlungen wie der Grund des Weglaufens.

Die Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Prüfung von Haftgründen wieder entlassen. Sie müssen sich nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes verantworten.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei des Kommissariat 12 die Ermittlungen übernommen.

Der Polizei im Rhein-Kreis Neuss ist die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in den Städten des Rheinkreises ein hohes Anliegen. Beschwerden, Ängste und Sorgen werden von der Polizei sehr ernst genommen. Aus polizeilicher Sicht kommt es im Bereich der Neusser Innenstadt (vom Bahnhof bis zum Stadtgarten) immer wieder zu Einsätzen und auch Straftaten. Eine überproportionale Häufung von Straftaten ist nicht ersichtlich. Um dennoch die subjektive Sicherheit in diesem Bereich und natürlich auch in den anderen Städten des Kreises zu erhöhen, wird die Polizei ihre Schwerpunkteinsätze im gesamten Kreisgebiet weiter fortsetzen.

