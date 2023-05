POL-NE: Einbrecher erbeuten Schmuck

Grevenbroich (ots) - Am Freitag (19.05.), gegen 16:40 Uhr, kam es auf der Landstraße 116 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Dieser hatte zunächst die L 213 aus Richtung Bedburg kommend befahren und war nach Passieren des Kreisverkehrs weiter auf der L 116 in Richtung Grevenbroich unterwegs. Auf dieser kam ihm ein 83-Jähriger mit seinem PKW entgegen, der in Richtung Bedburg ...

mehr