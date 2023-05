Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Fahrrad

Ludwigshafen (ots)

Eine 42-Jährige musste am Montagvormittag (15.05.2023) verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie mit einem Pkw kollidierte. Die 42-Jährige war gegen 10.35 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in der Saarburger Straße in entgegengesetzt der vorgeschrieben Fahrrichtung unterwegs, als ein 52-jähriger Autofahrer in die Mannheimer Straße abbiegen wollte und die Vorfahrt missachtete. Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten. Hierbei prallte die 42-Jährige auf die Windschutzscheibe und stürzte anschließend zu Boden. Die Fahrradfahrerin wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

