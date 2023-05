Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Denkmal zerstört

Wissen (ots)

Ein in der Pirzenthaler Straße in Wissen aufgestelltes Gedenkkreuz aus dem Jahr 1906 wurde von unbekannten Tätern umgeworfen und brach daraufhin in drei Teile. Tatzeitraum: Mittwoch, 03.05.2023 (13:00 Uhr bis 16:00 Uhr) Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 02742/935-0 bei der Polizeiwache in Wissen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell