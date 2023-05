POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt

Fensdorf (Westerwald) (ots) - Am heutigen Nachmittag kam es auf der Hauptstraße in Fensdorf gg. 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die polizeiliche Unfallaufnahme dauert derzeit an. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741-9260 ...

mehr