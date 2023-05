POL-PDNR: ***Presseerstmeldung*** Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Radfahrerin

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht zum Mittwoch ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Linz insgesamt fünf Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit Wildwechsel. Die Polizei Linz möchte alle Verkehrsteilnehmer sensibilisieren, insbesondere in der Dämmerung und Dunkelheit mit der nötigen Vorsicht zu fahren. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

