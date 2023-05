Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Florian Stähler ist neuer Bezirksbeamter in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach

Rengsdorf (ots)

Florian Stähler heißt der neue Bezirksbeamte, der neben Volker Zimmermann als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach zur Verfügung steht. Polizeioberkommissar Florian Stähler tritt damit die Nachfolge von Jan Aßmann an, der bisher für den Bereich Rengsdorf zuständig war. Polizeirat Florian Schwan, Leiter der Polizeiinspektion Straßenhaus und dessen Stellvertreterin, Polizeihauptkommissarin Christina Koch stellten Florian Stähler jetzt bei Verbandsgemeindebürgermeister Hans-Werner Breithausen und Fachbereichsleiter Christian Schmidt vor und wünschten ihm alles Gute für seine Tätigkeit. Alle waren sich einig, dass man an dem engen Austausch und der guten Zusammenarbeit auch nach der Neubesetzung festhalten wird. "Mit seiner kommunikativen Art und seiner Verbundenheit zum Vereinsleben hat Florian Stähler die besten Voraussetzungen für die Funktion", so Schwan. Hans-Werner Breithausen betonte die Wichtigkeit der "kurzen Wege" zwischen Verbandsgemeindeverwaltung und Polizei. POK Florian Stähler ist 32 Jahre alt und seit 2009 Angehöriger der Polizei Rheinland-Pfalz. Nach seiner Ausbildung war er zunächst drei Jahre bei der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Vor seiner Verwendung als Bezirksbeamter verrichtete er seinen Dienst bei der Polizeiinspektion in Straßenhaus und war dort als Sachbearbeiter im Wechselschichtdienst tätig.

